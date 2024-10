Begegnung mit Josef Joffe in Graz. Er ist der Grandseigneur des außenpolitischen Journalismus in Deutschland und war fast ein Vierteljahrhundert lang Herausgeber der renommierten liberalen deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“. Beim Mittagessen will der 80-Jährige ganz genau wissen, wie das „jetzt mit der Regierungsbildung bei euch ist: Sagen Sie mir: Soll die FPÖ regieren oder soll sie nicht?“