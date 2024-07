Ob Österreich das Fußball-Sommermärchen gegen die Türkei verlängern konnte, ist zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Kolumne nicht bekannt. Für eine Gruppe Menschen in Österreich ist das ohnehin einerlei. Nicht, weil sie keine Fußballfans sind – ganz im Gegenteil! Es sind Personen, die ihre Wurzeln in beiden Ländern haben: Österreicher mit türkischen Vorfahren oder Türken mit Wohnsitz in Österreich. „Austrotürken“ gehörten gestern Abend jedenfalls zu den Siegern. Zumindest in der Theorie.