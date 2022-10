Die US-amerikanische Sängerin Anastacia (54) muss ihr für morgen, Donnerstag, geplantes Konzert in der Wiener Stadthalle aus gesundheitlichen Gründen absagen. Wie es auf der Facebook-Seite der Sängerin heißt, hätten ihre Ärzte ihr von dem für heute geplanten Konzert in Nürnberg und dem Wien-Konzert abgeraten. "Es geht ihr schon besser, aber ihre Stimme braucht leider noch Zeit", hieß es. An der Findung von Ersatzterminen werde gearbeitet, Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die Künstlerin musste auch in Deutschland bereits ein Konzert absagen. Im Jahr 2000 erschien "Not that kind", das erste Album der Sängerin, das den Riesenhit "I'm outta Love" enthielt. Nach einer krankheitsbedingten Pause von mehr als einem Jahr kehrte sie 2004 mit dem schlicht nach ihr benannten Album "Anastacia" ins Musikgeschäft zurück. Krankheitsbedingt, sie litt an Brustkrebs, musste die Künstlerin ihre Karriere immer wieder unterbrechen. 2003 gründete sie nach ihrer Brustkrebsoperation den Anastacia Fund. Er gehört zur 1993 von Estée Lauder gegründeten Breast Cancer Research Foundation. Anastacia sagt, sie habe die Stiftung ins Leben gerufen, um anderen Frauen Mut zu machen und um zur Krebsfrüherkennung beizutragen.