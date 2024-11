Ein turbulentes Jahr liegt hinter dem ehemaligen Ski-Star Maria Höfl-Riesch. Nach 13 Jahren Ehe trennten sich die Bayerin und ihr Mann, der Sportmanager Marcus Höfl. Drei Monate nach der Trennung gehe es ihr soweit gut, äußerte die Ex-Skirennläuferin bei der Bambi-Verleihung gegenüber „bunte.de“. Und sie hat die Hoffnung, die immer noch gute berufliche Verbindung zu ihrem Ex-Mann auf privater Ebene „sogar in eine Freundschaft umwandeln“ zu können. Gemeinsame Auftritte bei Events wie im Sommer in Hamburg, deuten darauf hin, dass es bei den Höfls keinen Rosenkrieg gibt.

Neuer Mann an Maria Höfl-Rieschs Seite?

Doch bei der Bambi-Verleihung in der Bavaria Filmstadt in München tauchte die bald 40-Jährige - am 24. November ist es soweit - alleine auf. Auch wenn die Trennung von Marcus Höfl immer noch schmerzhaft sei, blickt sie nach vorne. Und scheint auch wieder bereit für einen neuen Mann zu sein. Zumindest wurde sie laut „Bild“ auf der Bambi-Aftershow-Party in inniger Umarmung - manche wollen auch einen Kuss gesehen haben - mit einem anderen Mann gesehen. Die beiden sollen Händchen haltend die Party verlassen haben.

Ist Maria Höfl-Riesch bereit für eine neue Beziehung? Gegenüber „Bild“ dementierte die ehemalige Olympia-Siegerin zunächst noch die Knutscherei. Der Mann sei lediglich ein langjähriger guter Freund, den sie von der „MS Europa 2“ kenne. Dort war die Sportlerin schon mehrfach als Fitnesstrainerin auf Kreuzfahrten gebucht. Doch nun wurde die 39-Jährige zusammen mit ihrem Bekannten - laut „Bild“ handelt es sich um den „MS Europa 2“-Hotel-Manager Johann Schrempf - bei einem Event in München gesehen.

40. Geburtstag markiert neue Lebenssituation

Die 39-Jährige machte jedoch schon bei der Trennung von ihrem Ex-Mann klar, dass Marcus Höfl ihre große Liebe gewesen sei. So etwas gebe es nicht unbedingt ein zweites Mal. Mit Blick auf ihren neuen Lebensabschnitt und den 40. Geburtstag sagt die ehemalige Skirennläuferin gegenüber der „Gala“ aber auch, dass der 40er „fast ein kleiner Neustart sei“. Und ergänzt: „Die Vierzig markiert ein neues Jahrzehnt und für mich als Single eine neue Lebenssituation“.