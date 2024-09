Zehn Jahre ist es nun schon her, als Udo Jürgens bei einem Spaziergang zusammengebrochen und kurz darauf verstorben ist. Seine Lieder leben heute noch weiter und bald wird es sogar einen neuen Song geben.

Anlässlich seines 90. Geburtstages soll nun eine neue bzw. alte Single erscheinen als Teil seines Best-of-Albums mit dem Titel „Udo 90“, das am 27. September veröffentlicht wird. „Als ich fortging“ heißt der neue Song und wurde schon im Jahr 1985 konzipiert. Das Lied passte damals nicht zum produzierten Album „Treibjagd“ und verstaubte daher im Archiv der Produktionsfirma.

Text von Michael Kunze

»Wir waren innerlich immer auf der Suche und haben gehofft, noch etwas zu finden, was Udo geschrieben hat«, sagt die Tochter des Sängers, Jenny Jürgens. Der Text des Songs stammt von Michael Kunze, der auch die Texte von „Griechischer Wein“ und „Ich war noch niemals in New York“ geschrieben hatte. Jürgens schrieb die Melodie.

Ein Rechtsstreit hat lange verhindert, dass posthume Lieder von Udo Jürgens veröffentlicht werden konnten. Eine Zusammenstellung musste nach einem Gerichtsbeschluss sogar aus dem Handel verschwinden.