Der erste Schnee in der beginnenden Wintersaison ist immer etwas Besonderes. Die Farben des Herbstes sind noch nicht verblasst. Die Gräser am Ufer des Riesachsees leuchten in satten Ockertönen. Auch die Wasseroberfläche ist immer noch eisfrei. Wie in einem großen Spiegel zeigen sich die schneebedeckten Gipfel der Schladminger Tauern im Sonnenlicht.

Es sind nur mehr wenige Besucher unterwegs, die Hütten haben geschlossen und es hat sich eine wohltuende Stille über die Landschaft gelegt. Der Aufstieg zum Riesachsee ist das ganze Jahr über möglich. Wichtig sind winterfeste Schuhe, da der Schnee bereits knöchelhoch liegt.

Die Wanderung zum Riesachsee im Ennstal

Wir starten unsere Wanderung beim Parkplatz Hinkerbrücke. Gemütlich geht es entlang der Straße zum Naturschutzgebiet Tettermoor und weiter auf der linken Talseite bis zur Waldhäuslalm. Nur wenige Meter nach der Hütte halten wir uns rechts über den Bach in Richtung Sondlalm. Von hier marschieren wir weiter taleinwärts bis zum Parkplatz am Riesachwasserfall.

Dieses Video könnte Sie auch interessieren

Unmittelbar hinter der Brücke am Gasthof Riesachfall geht es links über Stufen und Treppen hinauf zur sogenannten „Höll“. Wir folgen dem Steig bis zur Holzbrücke am großen Wasserfall. Jetzt queren wir nach links zum Forstweg, weil der Alpinsteig durch die Höll im Winter gesperrt ist. Wir stapfen die Kehren hinauf zur Gfölleralm und gehen weiter zum Riesachsee. Mit einem beeindruckenden Blick auf das Gewässer und die verschneiten Berge der Schladminger Tauern haben wir unser Ziel erreicht. Zurück geht es wieder entlang der Aufstiegsroute.