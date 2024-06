Wie der Blitz rennt Alaba auf einmal unter den Kastanienbäumen hervor. Er sieht den Ball. Er stoppt, überlegt kurz und springt letztendlich doch dem Ball in die reißenden Fluten hinterher. Alaba ist aber nicht der Alaba. Also nicht David. Sondern ein Hund. Der Hund von Fritz Grampelhuber. Seines Zeichens Koch des österreichischen Fußballnationalteams. Und gemeinsam mit seinem Bruder Tamino, ihren Frauen und den Eltern kümmert er sich vor allem um den legendären Steegwirt in Bad Goisern. Und als ob das nicht schon Aufgabe genug wäre, sorgt der charismatische Goiserer dafür, dass die Stimmung im österreichischen Fußballnationalteam nach wie vor bestens ist.

Daheim beim Steegwirt in Bad Goisern gibt es auch einen Alaba. Der Hund von Grampelhuber trägt den Namen des Real Madrid Stars. © Martin Huber

Die Bedeutung des Teamkochs darf man nicht herunterspielen. Wer weiß es nicht? Essen sorgt für gute Stimmung. Natürlich auch bei Spitzensportlern. Dass Grampelhubers Steegwirt mit zwei Hauben von Gault & Millau ausgezeichnet wurde, spricht für die Qualität, die der Koch abliefert. Aber das macht ihn noch lange nicht zu einem wichtigen Part in der Erfolgsgeschichte der Mannschaft. Es sind vor allem die sozialen Skills, die der Koch mitbringt. Seit mittlerweile zwölf Jahren bekocht er die bunte Truppe. Und hat dabei Freundschaften fürs Leben geschlossen. „Ich bin prinzipiell mit allen Spielern gut, aber es gibt schon ein paar Favoriten. Michael Gregoritsch zum Beispiel. Steirer. Also der ist wirklich ein ganz feines Haus“, erzählt er. Und glaubt man Grampelhuber, hat der „Gregerl“ auch richtig Ahnung vom Kochen. „Er schickt mir gefühlt jeden Tag Fotos, was er gerade gekocht hat“, lacht der Profi.

Grampelhuber führt in bald 20. Generation gemeinsam mit Bruder Tamino den Steegwirt in Bad Goisern. © Martin Huber

Für den 40-jährigen Oberösterreicher, der das ÖFB-Nationalteam seit 2013 bekocht, ist es nach 2016 und 2021 bereits die dritte Europameisterschaft mit den Herren, 2022 betreute er auch die Damen-Auswahl bei der EM in England. Vor Ort werden ihm Köchinnen und Köche der jeweiligen Hotels oder Resorts an die Seite gestellt. Kein eigenes Team. „Das ist teilweise natürlich nicht lustig, weil man immer wieder Überraschungen hat. Es gibt auch des Öfteren schlaflose Nächte. Aber dann funktioniert es schlussendlich doch immer“, zeigt sich der erfahrene Koch stets positiv. Gekocht wird für die Spitzensportler erstaunlich „normal“. Es gibt täglich ein frisches Buffet: „Da haben die Jungs eine hochwertige Auswahl an Gemüse-, Fleisch- oder Fischgerichten“, erklärt Grampelhuber. Ein Ernährungsberater ist zwar mit dabei, „aber da ich das schon so lange mache, checkt er nur die Menüpläne und mischt sich kaum ein“. Er ist vielmehr für die wichtigen Shakes zuständig. „Dass am Tag vor dem Spiel kein deftiger Schweinsbraten auf den Tisch kommt, sollte jedem klar sein“, lacht der Goiserer.

Im Steegwirt ist für die Teamkicker im Falle eines Besuches alles „vorbereitet“! © Martin Huber

Was der Teamkoch auf die Teller bringt, ist für den Kopf der Spieler sehr wichtig. „Sie freuen sich alle, dass sie bei mir Speisen auswählen können, die es bei ihren Klubs in Deutschland, Spanien, Frankreich oder Italien normalerweise nicht gibt.“ Die erfolgreichen Kicker können selbstverständlich in den besten Restaurants der Welt speisen. „Aber genau deswegen freuen sie sich, wenn es auch wieder einfach einmal nur gute Hausmannskost gibt“, schildert Grampelhuber sein Erfolgsrezept. Genau diese Küche, aber vor allem seine feine Art haben dafür gesorgt, dass die Spieler mittlerweile regelmäßig bei ihm in Goisern zu Gast sind oder er mit ihnen gemeinsame Urlaube verbringt. Man kann sich dabei vor allem bei einer Tatsache sicher sein: dass der Schmäh rennt, die Stimmung passt und er so zu einer erfolgreichen EM beiträgt.