Knoblauch hilft gegen Corona?Rund um das Virus grassieren zum Teil kuriose Gerüchte

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nicht nur mit dem Coronavirus, sondern auch mit grassierenden Gerüchten und Fehlinformationen über die Krankheit zu kämpfen.

© Andrew Ivan/stock.adobe.com

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kämpft an der Coronavirus-Front auch gegen Gerüchte, Halbwahrheiten und Falschinformationen. "Wir kämpfen nicht nur gegen eine Epidemie, sondern auch gegen eine Infodemie. Fake News verbreiten sich schneller und einfacher als dieses Virus, und sie sind genauso gefährlich", beklagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Unter dem Stichwort "Myth busters" räum WHO deshalb mit einigen Gerüchten auf, die rund um die Krankheit kursieren.