Die Zeit von Kekserl, Punsch und Co. kommt unweigerlich näher. Ein Zuwenig an Zucker wird es in den kommenden Wochen kaum geben. Der Mensch braucht Zucker zwar zum Leben, was er aber nicht braucht, ist jener Zucker, der uns langfristig krank macht.

„Wir müssen dem Körper gar keinen Haushaltszucker geben, denn er kann vom Stoffwechsel her komplett ohne Zucker auskommen. Die nötige Glukose holt sich unser Körper aus den Kohlehydraten“, sagt Anita Eberl. Sie ist Chemikerin am Joanneum Research Graz und hat die Zusammenhänge zwischen Zucker und der Fettproduktion der Leber erforscht. Wir haben sie in unserem „Ist das noch gesund“-Podcast gefragt, was passiert, wenn man Zucker einfach ein paar Tage weglässt. Diese Folge erschien zum ersten Mal im Jänner 2022 und steht Ihnen nun zum Wiederhören zur Verfügung!

Gleich hier diese Folge von „Ist das gesund?“ anhören!