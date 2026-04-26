Das vor über 20 Jahren in Wien gegründete „Minetti-Quartett“ zählt zu den renommiertesten Streichquartetten Österreichs und konzertiert weltweit. So wie andere große Meister ihres Faches schauen die beiden Damen und die beiden Herren dennoch immer wieder gerne im intimen Rahmen der Deutschlandsberger Musikschule vorbei und erfreuen das mittlerweile schon vorhandene Stammpublikum.

Nicht unbedingt leicht gemacht hatten es sich die vier da in ihrem Konzert am Samstagabend: Schuberts C-Dur-Quartett D 46 ist, man höre und staune, vom 16-jährigen „Franzl“ in nur fünf Tagen entstanden. Von seinen zwölf feinsinnigen „Zypressen-Liedern“ hat Dvořák einige für Streichquartett umgesetzt – und dies mit großer Fertigkeit, wobei sich hier Nr. 1, 2, 11 und 12 recht gut in einen kleinen „Zyklus“ fügten. Klangsinnlichkeit einerseits, doch auch detaillierte instrumentenspezifische Ausgestaltung kamen allen gespielten Werken, aber insbesondere dem gewaltig dimensionierten ersten Brahms-Quartett op. 51/1, zugute. Mühseligkeit oder gar Langatmigkeit rangierten dabei absolut als Fremdwörter.