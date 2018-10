Netflix Neue Horrorserie sorgt für Erbrechen und Ohnmachtsanfälle

Dass die Macher der neuen Serie „The Haunting of the Hill House“ wohl ein wenig übers Ziel hinausgeschossen sind, zeigt sich am „Feedback“ der Zuschauer: So berichteten sowohl das Streaming-Portal als auch mehrere Twitter-User von Ohnmachtsanfällen während der Show.