"Besinnliche Weihnachtslieder gibt es schon genug, die kann man eigentlich nicht mehr übertreffen", sagte Melissa Naschenweng und nahm "eine lustige Nummer mit dem Naschenweng-Schmäh" auf. So singt die Kärntnerin beschwingt in "Christkindl": "Mit mir fliagt das Christkind um die Wett’n, bis zur Mett’n. Ollwal immer brav sein, des geht sich net aus, i schau doch wie a Engerl aus!".

Zu hören ist das Lied heute ab 21.10 Uhr in der neu gedrehten Sendung "Weihnachten in den Alpen – Eine musikalische Reise durch Österreich" auf ServusTV. Dort musizieren außerdem Nik P., Herbert Pixner, Hansi Hinterseer, Anna Buchegger und die Hollerstauden. In ORF 2 tritt sie am Heiligen Abend um 20.15 Uhr in der "Bergweihnacht mit Alexandra Meissnitzer" auf (u. a. neben den Seern, Cornelius Obonya, Franz Klammer, Max Müller, Rolando Villazon und Nik P.).

Von ihrem grippalen Infekt hat sich die 32-Jährige wieder erholt; sie war ja krank beim Heimspiel auf dem Nassfeld vor 2500 Fans aufgetreten, dann musste sie sich Ruhe geben. "Ich bin halt sehr fannahe – wenn man bei Auftritten jeden zu sich drückt, der gedrückt werden will, dann passiert es leichter, dass man sich ansteckt", sagt Melissa im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

2023 startet ihre erste große Tour mit Band: "Die Konzerte sollen eine heimatliche, familiäre Atmosphäre erzeugen – durch die Luft wie eine Helene Fischer werde ich jedenfalls nicht fliegen", lacht sie, "außerdem habe ich auch immer wieder die Ziehharmonika in der Hand. Vielleicht werde ich aber auch von mir noch nicht so bekannte Seiten zeigen." Deswegen hat die Musikerin auch keine Zeit für die "Dancing Stars", für die sie schon zum vierten Mal angefragt wurde.

Weihnachten feiert sie daheim besinnlich mit traditionellen Weihnachtsliedern im Lesachtal – sowohl bei Mama als auch Papa. "Die beiden sind ja schon lange getrennt, wohnen aber keine zehn Minuten voneinander entfernt", erzählt die Hitparadenstürmerin (das aktuelle Album "Glück" erreichte Platz eins).

Was ihr neben der Musik aber heuer besonders Spaß gemacht hat: ihr Schauspieldebüt beim Dreh der Krimikomödie "Pulled Pork", dem Kinodebüt von Pizzera & Jaus, das im Herbst 2023 anlaufen soll. Hier kann man ihren kürzlichen Auftritt mit "Christkindl" bei Florian Silbereisen sehen: