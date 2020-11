Facebook

Norbert Oberhauser mit Profipartnerin Catharina Malek © ORF

"Ich fühle mich wie ein Sieger. Es hat mir irgendwie gut getan. Ich komme jetzt heim", erklärte ORF-Moderator Norbert Oberhauser zum Abschied. Er war Schlusslicht in der Jury-Wertung gewesen und bekam nicht genügend Anrufe bzw SMS. Am Mittwoch ist sein Vater Pert Oberhauser, langjähriger Unterhaltungschef des ORF-Landesstudios Steiermark, im Alter von 86 Jahren in Graz verstorben. "Er geht da durch", hieß es von Seiten des ORF auf Anfrage, ob Norbert an der Sendung teilnimmt. Jurorin Karina Sarkissova streifte die extrem schwere Situation für den Sohn, der sich in Absprache mit ORF-Unterhaltungschef Alexander Hofer entschieden hatte, trotzdem in der siebenten Show dieser 13. "Dancing Stars"-Staffel anzutreten, kurz in ihrer Bewertung.

Ging aber nicht konkret auf die Umstände ein. Mitleidspunkte sollte es keine geben. So gab Juror Balázs Ekker Norbert etwa den Tipp, sich künftig mehr gehen zu lassen und sich weniger Druck zu machen (es folgte noch ein Wiener Walzer zu „It’s a Man’s World“).

Bei der Tanzexpertenjury diesmal klar in Führung: Cesár Sampson (Tango zu „Viva la Vida“ und Samba zu „Copacabana“); der Sänger und Komponist war Dritter und Fachjury-Sieger mit "Nobody But You" beim Eurovision Song Contest in Lissabon (2018). „Es war so toll getanzt, auch diese argentinischen Tangoteile“, urteilte Heidemann.