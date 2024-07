3.000 Seiten handschriftlicher Aufzeichnungen, gefasst in 21 Notizbücher: So umfangreich ist das Konvolut von Literaturnobelpreisträger Peter Handke, das die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) nun online gestellt hat. Die Notizbücher sind als Faksimiles abrufbar, inklusive kommentierten Transkriptionen und dreier Register. Die Aufzeichnungen entstammen den Jahren 1976 bis 1979 und werden in dieser Form erstmals der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Die Edition dokumentiert nun Handkes Gewohnheit ab den 1970ern, Notizbücher für die Aufzeichnung spontaner Bewusstseinseindrücke zu nutzen. Viele Einträge entstanden auf Reisen durch die Welt. So entstanden zwischen 1971 und 1990 75 Notizbücher mit rund 11.000 Seiten. Für die jetzige Veröffentlichung der ersten 21 Bücher, denen weitere im Rahmen von Folgeprojekten nachfolgen sollen, kooperierte die ÖNB mit dem Deutschen Literaturarchiv Marbach.