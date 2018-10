Die oberösterreichische Tanzschule Santner wird die Eröffnungs-Choreografie am Opernball am 28. Februar 2019 gestalten.

Opernball 2017 © (c) AP (Ronald Zak)

Die oberösterreichische Tanzschule Santner wird die Eröffnungs-Choreografie am Opernball am 28. Februar 2019 gestalten. Für die Geschwister Maria und Christoph ist das "ein Riesenschritt", zumal sie selbst noch nie den Ball besucht haben. Zu der Zeit waren sie nämlich stets durch ihre Teilnahme an der ORF-Serie "Dancing Stars" voll ausgelastet.

Viel verraten wollten die beiden noch nicht. "Wir haben schon eine Menge an Ideen", sagte Maria Santner am Samstag in der Wiener Staatsoper der APA. Für den Einzug des Komitees und den Walzer ist der Tanzlehrer Dominik Truschner verantwortlich. Die beliebten Publikumsquadrillen werden von den drei Tanzlehrern abwechselnd angesagt.

Organisatorin Maria Großbauer wählte die Tanzschule Santner, "weil wir wieder eine Schule aus den Bundesländern wollten", sagte sie. Mit Maria Santner habe sie sich bei einem ersten Gespräch auf Anhieb verstanden. "Sie strahlen eine Freude am Tanzen aus", meinte Großbauer.

Am Samstag wurde aber nicht nur die neue Tanzschule präsentiert, sondern auch die ersten Debütanten beim Walzer-Vortanzen getestet. Am Ballabend werden dann 144 Paare das Jungdamen- und Jungherren-Komitee bilden.