Die Barockoper bleibt ein Stiefkind des regulären Opernbetriebs, zu groß ist die Scheu ins Terrain der Spezialisten vorzudringen, zu groß die Zweifel, mit einem regulären Orchester den stilistischen Anforderungen gerecht zu werden. Kurz: Es macht Umstände. Bereits zum zweiten Mal in der Intendanz von Ulrich Lenz wagt sich die Grazer Oper an eine Barockoper (davor hatte es zehn Jahre keine gegeben) und die ganze Sache wirkt am Ende auf so selbstverständliche Weise gelungen, dass man das Wagnis gar nicht mehr als solches erkennt.

Jean-Philippe Rameaus „Castor et Pollux“ ist kein unambitioniertes Projekt, auch wenn man die kürzere (aber zugleich schlüssigere) Zweitfassung vorzieht und auch diese noch auf rund zwei Stunden strafft, bleibt die Herausforderung groß. Rameau hob die klassische französische Oper zwar auf eine neue Ebene, seine überragende Stellung wurde aber schon zu Lebzeiten durch den Triumphzug des italienischen Stils ausgehöhlt. Er galt bald als überholt, gespreizt pathetisch und fiel lange dem Vergessen anheim. In den letzten Jahrzehnen wird er allmählich als der interessanteste Musikdramatiker der 140 Jahre zwischen Monteverdi und Mozart wiederentdeckt. Ein Komponist, der die Emotionalität des Sologesangs durch neuartige musikalische Mittel beglaubigte, dessen typisch französisches Musiktheater aber zugleich dem Geist des Tanzes verpflichtet bleibt.

Kein Wunder, dass Nanine Linnings Inszenierung stark vom Tänzerischen ausgeht, ja eher eine abgezirkelte Choreografie für vier Tänzer, Chor und Gesangssolisten darstellt. Das stilisierte Bühnenbild, in dem wenig Unterschied zwischen Olymp und Hölle zu erkennen ist, besteht aus Felsen, zwischen denen sich die Figuren im Halb- und Ganzdunkel bewegen. Meist gemessenen Schritts. Die stürmischen Leidenschaften sind in ein striktes Korsett aus Gesten gezwängt, Sofia Vinniks Phébé gebärdet sich wie eine pathetische Figur aus einem Stummfilm. Linning kreiert vor allem unter Beteiligung des wunderbar singenden Grazer Opernchores vier, fünf höchst beeindruckende Szenen, dazwischen gibt es eine Reduktion, die man als szenische Armut missverstehen könnte.

Szenenbild aus „Castor et Pollux“ © Grazer Oper/Werner Kmetitsch

Die Bruderliebe besiegt nicht nur den Willen der Götter, sondern auch den der Frauen. Castor und Pollux, das von Edelmut und Pflichterfüllung förmlich übergehende Paar, werden der Leidenschaften von Télaire und Phébé entzogen und in den Himmel entrückt. Das Video- und Bühnenbildteam kreiert zur Verklärung der Dioskuren ein irreales Bild, in dem Zeit und Raum letztlich ganz aufgehoben scheinen.

Überzeugendes Ensemble

Die Phébé wird durch die Mezzosopranistin Sofia Vinnik zum vokalen Glanzstück des Abends: Rameaus Genie ist hier zum Greifen, es sind emotionale Tiefenbohrungen mit musikalischen Mitteln, wie es vor ihm vielleicht nur Monteverdi zustande gebracht hat. Sehr stark ist der kraftvolle Bariton Nikita Ivasechko als Pollux sowie die Télaire von Sieglinde Feldhofer: Lyrik mit Trauerrand. Sébastian Monti, Daeho Kim, Franz Gürtelschmied, Will Frost, Ekaterina Solunya komplettieren ein überzeugendes Barockensemble, das der stilkundige Dirigent Bernhard Forck unter seine Fittiche genommen hat.

Bis auf die beiden Cembali und die Gambe im Continuo spielt man natürlich auf modernen Instrumenten, Bernhard Forck schafft es, die Grazer Philharmoniker in ein vollkommen überzeugendes Rameau-Orchester zu verwandeln: Das hat jene klangliche Eleganz und rhythmische Vielfalt, die bei dieser Musik entscheidend ist, wirkt dennoch nie überladen, sondern immer flüssig und natürlich: Die unendliche Melodie, die Rameau 100 Jahre vor Richard Wagner in die Oper einführte, darf beglückend strömen.