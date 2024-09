Es beginnt eigentlich recht konventionell: Angedeutete, bemalte Kulissen von Sevilla, stilisiert historische Kostüme mit folkloristischen Zügen, viel Lebensfreude und eine fast traditionelle Personenführung. So präsentiert sich Georges Bizets „Carmen“ in der neuen Inszenierung von Hausherrin Lotte de Beer anfänglich an der Wiener Volksoper. Doch allmählich kündigt sich die Tragödie an, die Kulissen werden sukzessive umgedreht, wo sie schwarz sind. Der Sternenhimmel im 2. Akt in der Taverne von Lillas Pastia erweist sich als Fake, als bloßer Vorhang.

Freiheitsliebend

Carmen wird von De Beer völlig in den Mittelpunkt gerückt und als sehr resolute und freiheitsliebende Frau gezeigt. Bald merkt diese, dass sie selbst nur Teil einer Inszenierung ist, in der Realität und Fiktion verschwimmen. Sie tritt immer wieder vor den Vorhang und kommuniziert nonverbal mit dem Publikum. Und ab dem Ende des 3. Aktes wird die Szenerie vollends zum Theater im Theater, denn dann öffnet sich hinten ein mehrstöckiges Logentheater (Bühne: Christof Hetzer) mit dem Chor als Publikum in Theaterkleidung, das Carmen sogar an der Flucht hindert, dem finalen Femizid förmlich entgegenfiebert und diesen letztlich frenetisch bejubelt.

Die Dialoge sind auf Deutsch, gesungen wird auf Französisch. Katia Ledoux trägt einen schwarzen Overall, strahlt allerdings wenig knisternde Erotik aus. Ihr Mezzosopran ist sehr füllig und ausdruckstark. Tomislav Mužek ist als Don José mit viel Schmelz und schöner Höhe, die manchmal etwas eng wird, ausgestattet. Die Micaela wird von Iulia Maria Dan mit einem etwas zu wenig weichen und teils scharfen Sopran gesungen. Es fehlt ihr auch etwas Innigkeit, trotzdem kann sie Emotionen entfalten. Josef Wagner ist ein eleganter, in der Tiefe etwas knorriger Escamillo. Von den vielen kleinen Rollen singen Alexander Fritze (Zuniga), Michael Arivony (Moralès) Alexandra Flood (Frasquita), Sofia Vinnik (Mercédès) wie die anderen Schmuggler Karl-Michael Ebner (Remendado) und Marco Di Sapia (Dancaïro) wie der Knaben- und Hauschor untadelig, der Tanz des Torero-Balletts wirkt ironisierend.

.Mit straffen, teils überhitzten Tempi überreizt das Orchester der Wiener Volksoper unter Ben Glassberg Bizet, wobei man sich öfters ein stärkeres Auskosten der ruhigen Phasen gewünscht hätte.