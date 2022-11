Seit dieser Woche steht die Kandidatenliste der ÖVP im Wahlkreis Ost für die Landtagswahl im nächsten Jahr. Angeführt wird sie von Wahlkreis-Spitzenkandidat Landesrat Martin Gruber (ÖVP), der von 2009 bis 2018 auch Bürgermeister von Kappel am Krappfeld war. Auf dem zweiten Platz der Wahlkreisliste für die Bezirke St. Veit, Wolfsberg und Völkermarkt folgt der Bürgermeister von Gallizien, Hannes Mak (40). "Ich bin sehr dankbar, dass ich als Bezirksspitzenkandidat für die ÖVP in die Wahl gehen darf", freut sich Mak, der im Herbst 2019, nach dem Wechsel des Wolfsbergers Johann Weber in den Nationalrat, in den Landtag nachrückte. Als Listendritte im Wahlkreis hinter Mak gereiht wurde Sandra Lassnig, Gemeindevorständin in Liebenfels. Auf dem vierten Platz folgt mit dem St. Andräer Vizebürgermeister Maximilian Peter der Spitzenkandidat der ÖVP Lavanttal.