Ehrung für Wissenschafterin aus Bad Eisenkappel in der slowenischen Hauptstadt. Am Freitag wird der nach ihr benannte Park seiner Bestimmung übergeben.

Angela Piskernik war 1914 die erste Kärntnerin mit Doktorrat © KK/ARCHIV

Die aus Bad Eisenkappel/Železna Kapla stammende Botanikerin Angela Piskernik (1886-1967) wird in der slowenischen Hauptstadt Laibach mit einem Park, der nach ihr benannt wird, geehrt. Dieser wird am Freitag um 13 Uhr in Anwesenheit von Janez Koželj, Vizebürgermeister von Laibach, und Bürgermeister Franz Josef Smrtnik von Eisenkappel-Vellach seiner Bestimmung übergeben. Damit wird ein Vorschlag des Klubs der Kärntner Slowenen mit Vorsitzendem Janez Stergar umgesetzt. In Bad Eisenkappel wurde ein Gedenkstein für Piskernik 2015 enthüllt.