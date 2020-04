Facebook

Das umgebaute Lagerhaus soll vor allem bei Hobbygärtnern punkten © KK/Lagerhaus

Erfreuliche Nachrichten aus der heimischen Wirtschaft in Krisenzeiten. Das Lagerhaus Villach wird am Dienstag, 14. April, modernisiert und mit deutlich mehr Angebot eröffnen. Der Standort in der Industriestraße wurde um insgesamt elf Millionen Euro um- und ausgebaut. Es handelt sich damit um die größte Investition des Lagerhausverbundes in Kärnten.