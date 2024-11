Das Publikum war gespannt, die Gastgeber strahlend. Spannungen und Strahlungen waren die Themen bei der 50-Jahr-Feier der Villacher Radioästhesie-Firma Himmelsbach, gegründet von Erfinder Rudolf Himmelsbach, der als Wünschelrutengänger für Bauern Wasserstellen aufspürte und 1976 internationales Aufsehen erregte, als er mithilfe seines Erdstrahlen-Messgerätes das Erdbeben von Friaul vorhersagte. „Da war die Hölle los. Die Weltpresse war zu Gast in unserer kleinen Eisenbahnerwohnung“, erinnerte sich Geschäftsführerin Barbara Himmelsbach, die vom Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, Peter Storfer, mit einer Urkunde geehrt wurde. Der ehemalige Steuerberater Adolf Rausch erzählte, wie er den Ausschlag der Messinstrumente vor einem Erdbeben in Rumänien gesehen habe. Heute bietet Himmelsbach „Digitales Detox“ mit Geräten an, die schädliche Strahlung neutralisieren sollen. Entwickler ist die international in der Halbleiterindustrie tätige Villacher Firma Semicore. „Ich habe mich selbst von der Wirksamkeit überzeugt“, betont Geschäftsführer Heinz Kanduth.