Exakt 44.411 Villacherinnen und Villacher waren für die Nationalratswahl am heutigen Sonntag wahlberechtigt, davon 470 Auslands-Österreicher. Zur Urne schritten sie in 76 Wahllokalen, 520 Ehrenamtliche aus Parteien und dem Magistrat stellten einen korrekten Ablauf bei der Auszählung sicher. Wie die Villacher gewählt haben, sehen Sie hier ab 17 Uhr.

Peter Weidinger (ÖVP) ist in Villach geblieben

Große Enttäuschung herrscht bei dem Villacher Nationalratsabgeordneten Peter Weidinger (ÖVP). In kleiner Wahlrunde wurden die ersten Ergebnisse im Villacher Lokal ‚29er‘ zur Kenntnis genommen. „Ich bin in Villach geblieben, das hat sich für mich stimmig angefühlt“, so der Politiker.

In kleiner Runde wurden die ersten Hochrechnungen im ‚29er‘ in Villach zur Kenntnis genommen © KLZ/Eva-Maria Scharf

In einem ersten Videostatement zeigt sich der Villacher Peter Weidinger zerknirscht. Hier das Video:

Rückblick auf 2019: Villach erstmals türkis

Bei der Nationalratswahl 2019 wählten in Villach 70,1 Prozent der Wahlberechtigten. Großer Verlierer der Wahl war dem damaligen Trend gemäß nach der Ibiza-Affäre die FPÖ mit minus 12,8 Prozentpunkten. Die ÖVP gewann 7,9 Prozentpunkte dazu und wurde mit 30,7 Prozent stimmenstärkste Partei in der Stadt. Villach wurde erstmals von rot in türkis umgefärbt. Die Sozialdemokraten verloren in der Stadt 3,6 Prozentpunkte und konnten mit 28,8 Prozent nur mehr Platz 2 sicherstellen. Auch zu den großen Gewinnern zählten die Grünen mit plus 8,6 Prozentpunkten und 11,3 Prozent der Wählerstimmen. Die Neos erreichten in Villach 7,7 Prozent.

Weidinger setzt auf Vorzugsstimmen

Spannend war es auch damals schon für den ÖVP-Nationalratsabgeordneten Peter Weidinger. Die ÖVP erreichte 2019 kein Grundmandat in Villach, Weidinger schaffte den Einzug in den Nationalrat letztlich wegen seiner hohen Vorzugsstimmenanzahl. Im Regionalkreis Villach erreichte er 5158 Vorzugsstimmen und war damit landesweiter Vorzugsstimmenkaiser auf den Regionallisten. Auf der Landesliste lag er hinter Elisabeth Köstinger und erreichte 2025 Vorzugsstimmen. Bei dieser Wahl wurde Weidinger von seiner Landespartei und dem Vorsitzenden Martin Gruber auf den wenig aussichtsreichen fünften Platz gereiht.

Petra Oberrauner (SPÖ) erreichte rund 3100 Vorzugsstimmen, Max Linder (FPÖ) rund 2200 Vorzugstimmen.