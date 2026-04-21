„Mit Leib und Seele“ und seit seinem 18. Lebensjahr hat sich Josef Kaplenig (60) dem Spargel verschrieben. Gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth, Sohn Lukas und dessen Freundin Steffi betreut er die rund zwei Hektar großen Spargelfelder vor dem Michelerhof in Lavant. Die Aufgaben im Familienbetrieb sind klar verteilt: Josef Kaplenig kümmert sich um das Gemüse, seine Frau um die Vermarktung und Sohn Lukas unterstützt, gemeinsam mit seiner Partnerin, seine Eltern am Feld oder beim Sortieren.

Vor einer Woche erfolgte der Saisonstart, der jedes Jahr stark temperaturabhängig ist. Von Mitte April bis zum Johannestag, dem 24. Juni, dauert die Erntezeit an. „Sowohl beim weißen als auch beim grünen Spargel gibt es frühe und späte Sorten. So schaffen wir es, acht bis neun Wochen lang die gesamte Saison abzudecken“, schildert Josef Kaplenig. Gearbeitet wird mit sogenannten „effektiven Mikroorganismen“, die den Boden erwärmen und auflockern. Schwarz-Weiß-Folie schützt das „königliche Gemüse“, den weißen Spargel, vor Frost.

Josef Kaplenig ist seit Jahrzehnten Spargelbauer © Peter Merkl

Das Wetter bestimmt den Ertrag

Das Hauptaugenmerk liegt auf der Frische des Produktes. „Was am Abend gestochen wird, wird nur wenige Stunden später oder in den frühen Morgenstunden abgeholt“, betont Kaplenig, der einen Ab-Hof-Verkauf anbietet. Zudem zählen verschiedene Geschäfte, Restaurants und Wirte zu seinen Kunden. Der Ertrag ist immer unterschiedlich und wetterbedingt, werde den Kundenwünschen jedoch immer gerecht. „Wir haben das Glück, dass unsere Arbeit geschätzt wird.“ Diese geht der Familie nicht so schnell aus: Grüner Spargel wächst 15 bis 16, weißer 9 bis 10 Zentimeter pro Tag.

Es dauert rund drei Jahre, bevor man sich über das erste Erntejahr freuen kann. „Das schreckt viele vielleicht ab, mich aber nicht. Es ist ehrliche Handarbeit“, sagt Kaplenig. Unterstützt wird er von einem Spargelpflug, den er selbst zusammengebaut hat, um ein möglichst naturfreundliches Verfahren zu ermöglichen.