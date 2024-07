Probleme mit der Eisfläche, das war für Eishockeyvereine, die auf Natureis spielen, etwa im vergangenen Winter einer Herausforderung. Warme Temperaturen trieben den Cracks nicht nur bei rasantem Spiel den Schweiß auf die Stirn. Ein betroffener Verein war Leisach. Dort startete man nach Ende der heurigen Eissaison eine Petition, um endlich an eine Kunsteisfläche zu kommen. Sie richtete sich an den Bürgermeister und den Gemeinderat. Zahlreiche Unterstützer unterzeichneten die Forderung: „Wir, die Unterzeichnenden, appellieren mit Nachdruck an Sie, die Errichtung einer Kunsteisfläche in Leisach zu unterstützen. Unser Anliegen beruht auf der dringenden Notwendigkeit, den Eissport in unserer Gemeinde unter den sich drastisch verändernden klimatischen Bedingungen zu bewahren.“