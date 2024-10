„Seht zu, dass ihr wach bleibt“, fordert Ingeborg Bachmann in ihrem 1953 verfassten Gedicht „Holz und Späne“. Dieses Zitat bildete das Thema der 11. Auflage des Bachmann Junior Preises in Hermagor. Über 150 angehende Literatinnen und Literaten aus Österreich, Deutschland und sogar aus Boston brachten dazu ihre Gedanken, Vorstellungen, Gefühle, Ängste und genauso ihre Zuversicht zu Papier. Die 15 besten Texte und die jeweiligen Sieger der Nachwuchsgruppe sowie der Hauptkategorie wurden von einer regionalen Jury schon im Vorfeld ausgewählt. Diese Nominierten durften Samstagabend ihre Texte dem Publikum im vollen Rathaussaal Hermagor, das sich einmal mehr von der Wortgewalt der jungen Elite beeindruckt zeigte, präsentieren. Herzlich gedankt wurde Initiatorin Irmgard Janschitz und ihrem Team. In der Nachwuchskategorie siegte die elfjährige Innsbruckerin Lea Ogris vor den zwei starken Gitschtaler Gymnasiasten Jakob Waldner (12) und Matthias Strömpfl (11).

Aus Boston angereiste Finalistin Magdalena Lauchart mit ihren Eltern Simone und Manfred © Leopold Salcher

In der Hauptkategorie war dem eloquenten Wiener Philipp Pecoraro (18) von der Sir Karl Popper Schule mit seinen hintergründigen Wahrnehmungen aus dem Wiener Gemeindebaumilieu der Sieg nicht zu nehmen, er gewann auch den Lesepreis, gewidmet von Stadtrat Karl Tillian. Auf den Plätzen folgten Nike Giefing (16) aus Eisenstadt und Paula Wenkel (15) aus Lengenfeld. Der Coverpreis ging an Patrick Mendel von der Diakonie de La Tour. Im Publikum: Bezirkshauptmann Heinz Pansi, Bürgermeister Leopold Astner, Kulturabteilungsleiterin Katharina Herzmansky, Bachmann-Neffe Andreas Moser sowie die Literaten Engelbert Obernosterer und Christa Raich, die einen von Schülern der HTL Villach gestalteten Filmbeitrag beisteuerte. Matthias Linke moderierte, Silke Neuwirth mit Tochter Enya und Sonja Jenul musizierten. Weitest angereiste Teilnehmerin war Magdalena Lauchart von der German International School in Boston. Sie hat Gail- und Drautaler Wurzeln.