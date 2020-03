Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im SeneCura-Sozialzentrum in Frantschach-St. Gertraud verbringen Josef und Friederike Pachoinig trotz Krankheit noch heute jeden Tag gemeinsam © Pan TV

Eine Liebesgeschichte, die seit Jahrzehnten andauert, schreiben die Lavanttaler Josef und Friederike Pachoinig. Alles begann im Dezember 1953. Im Schutze der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute, wurde in St. Stefan und Umgebung gefeiert. „Damals trafen sich die Mitarbeiter des Bergwerkes in Wolkersdorf. Es wurde in verschiedenen Gasthäusern getanzt“, erinnert sich Josef, der damals 23 war.