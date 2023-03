In Kärnten soll es zur Neuauflage der SPÖ-ÖVP-Koalition kommen. Landeshauptmann und SPÖ-Vorsitzender Peter Kaiser sowie ÖVP-Chef Martin Gruber gaben am Dienstag um 15 Uhr bekannt, dass man am Donnerstag die Koalitionsgespräche beginnen werde. Die Parteigremien haben das einstimmig so abgesegnet. Es gebe die Bereitschaft, "miteinander dieses Land zu führen". Nach zehn Jahren, zuerst in der Dreierkoalition und seit 2018 in der Zweierkoalition gebe es viel Übereinstimmung, viele Gemeinsamkeiten und damit eine "tragfähige Basis für Koalitionsverhandlungen", so Kaiser. In schwierigen Zeiten wie jetzt tue dem Land Kontinuität, gemeinsame Grundorientierung sowie personelle Konstanz gut, sagte er. In Nachwahlbefragungen nach der Landtagswahl habe sich laut Sora gezeigt, dass 74 Prozent der Befragten die SPÖ und 50 Prozent die ÖVP in der nächsten Kärntner Landesregierung haben wollen, berichtete Kaiser. Bei wichtigen Themen solle nun "auf Tempo gesetzt werden".