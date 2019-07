Facebook

Der Gurker Dom gehört dem Domkapitel © APA/GERT EGGENBERGER

Ab Dienstag ist der neue Apostolische Administrator, Militärbischof Werner Freistetter, wieder für eine Arbeitsetappe in Kärnten. Bereits morgen Montag, gibt es einen bedeutungsvollen Termin im Bischofshaus. Da wird der alljährliche Rechnungsabschluss der Diözese mit (Kirchenbeitrags-)Einnahmen und Ausgaben (für Gehälter, Restaurierungen) präsentiert und zum ersten Mal überhaupt die Vermögensbilanz der Diözese vorgelegt. Erstmals werden auch die Rechnungsabschlüsse des Bistums und Domkapitels (als Beratungs- bzw. Führungsgremium der katholischen Kirche) veröffentlicht. Kärnten macht das, was in Deutschland üblich ist, österreichweit bisher aber noch in keiner Diözese praktiziert wird. Mit der Veröffentlichung wird es für jeden Kärntner Bischof künftig schwer, davon abzurücken.