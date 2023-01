Die Erinnerung des arbeitslosen Angeklagten an den Vorfall vom 6. August 2022 in einem ÖBB-Zug sind lückenhaft. "Ich war auf 'Benzos' und Cannabis, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern", murmelt der groß gewachsene, schlacksige Jugendliche. Eines weiß er aber: Es tue ihm alles schrecklich leid.