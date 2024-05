Ein Blick auf die Wetterkarte verrät: Regen dominiert das Wochenende, speziell den Freitag. „Aus diesem Grund haben wir beschlossen, das After Work zu verschieben“, erklärt dazu Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Ein Ersatztermin wurde bereits gefunden: Es ist der Freitag, 14. Juni. Am selben Tag findet auch die Eröffnung des Public Viewings am Neuen Platz, anlässlich der Fußball-Europameisterschaft, statt.

Eigentlich wäre auch der 7. Juni infrage gekommen, allerdings findet just an diesem Abend „die lange Nacht der Kirchen“ in der Landeshauptstadt statt. In diesem Zusammenhang wird auch die Marienkirche, die direkt an den Benediktinermarkt grenzt, bespielt. „Wir wollen aber darauf Rücksicht nehmen und haben deshalb das After Work um eine weitere Woche nach hinten verschoben“, ergänzt dazu Scheiders Büroleiter Patrick Jonke. Dass das After Work und die Eröffnung des Public Viewings gleichzeitig stattfinden, sehe er nicht als Konkurrenz, sondern vielmehr als gegenseitige Bereicherung.