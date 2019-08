Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Italophiler Tenor: Um bei Stimme zu bleiben, macht Markus Murke die Hustenpastillen selbst © Raunig

Wenn „das Publikum an den richtigen Stellen lacht“, dann stimmt für Markus Murke die Inszenierung, wird „das Herzblut“ spürbar, mit dem die Akteure am Werk sind. Bei der heurigen Produktion der Südkärntner Sommerspielen in Eberndorf lacht das Publikum oft, herzhaft und genau an den richtigen Stellen von Patrick Steinwidders Bearbeitung der Goldoni-Komödie „Die Wirtin“.