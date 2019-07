Facebook

Erste Gewitterwolken haben sich bereits gebildet © APA/Themenbild

Dass sich Hitzewellen mit einem großen Knall verabschieden, kommt nicht gerade selten vor. Auch dieses Mal könnte es wieder so weit sein. Die Gewittergefahr steigt momentan von Tag zu Tag. Der Grund dafür kann anschaulich erklärt werden. „Das noch vorhandene Hoch ist schon alt und wird immer schlaffer. Das ist gleich wie beim Menschen“, sagt Werner Troger vom Wetterdienst Meteoexperts. Weil es in den höheren Lagen schon zu einer Abkühlung gekommen ist und es in den Tälern zumindest am Freitag noch weiter heiß bleibt, wird auch die Luft labil. Das begünstigt Gewitter, erste Zellen haben sich bereits gebildet. „Am gefährlichsten wird sicher der Sonntag“, sagt Troger.