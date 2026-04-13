Die Kärntner Moderatorin Amira Aly reiste bereits ein paar Tage vor dem Oster-Wochenende von Köln zurück in ihre alte Heimat, denn sie hatte etwas vor. Auf Instagram zeigte die 33-Jährige in einem Video stolz ihre neue Frisur. Rund 20 Zentimeter kürzer waren ihre schwarzen Haare auf einmal. Die Reaktionen ihrer Fans fielen in den Kommentaren großteils sehr positiv aus.

„Kann mich nicht damit anfreunden“

Doch nun meldete sich die Klagenfurterin in ihrer Instagram-Story aus ihrem Haus in Deutschland zurück und berichtete nicht nur über die letzte Zeit, ihren Osterbesuch und einen Urlaub auf Ibiza, sondern sprach auch über ihre Frisur: „Ich glaube wirklich, ich bereue es. Ich kriege super viele Komplimente, aber ich kann mich nicht richtig damit anfreunden“, sagt sie. So trage sie ihre Haare nie wirklich lange offen und binde sich meistens nach einem halben Tag einen unordentlichen Dutt (“Messy Bun“) auf dem Kopf. „Aber das sieht jetzt total bescheuert aus. Die Haare fehlen mir. Ich muss schauen, ob ich mich noch daran gewöhnen werde.“ Am Ende sagt sie aber resignierend: „Egal, es sind nur Haare, die wachsen auch wieder.“

„Vermisse sie immer mehr“

Im Moment lenkt sich Aly damit ab, E-Mails zu bearbeiten, das weitere Jahr zu planen – „da wird noch einiges kommen“ –, virtuell den Flug zu verfolgen, mit dem ihre beiden Söhne wieder zu ihr unterwegs sind. Die beiden waren mit ihrem Papa und Alys Ex-Mann Oliver Pocher auf Urlaub. „Jetzt fliegen sie grade über Grönland“, sagt sie am Montagnachmittag. So lange sei sie noch nie von ihren Kindern getrennt gewesen. Und sie vermisse die beiden immer mehr. „Das wird von Reise zu Reise immer schlimmer. Ich habe schon die Tage gezählt.“ Die Nacht dürfen ihre Söhne bei ihr im Bett verbringen: „Ich freue mich so aufs Kuscheln.“