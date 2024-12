Kein Ende der Übergriffe bei Krampusläufen in Kärnten: Am ersten Adventsonntag wurde ein Krampus bei einem Lauf in Moosburg verletzt. Ein vorerst Unbekannter hatte gegen 15 Uhr den 24-jährigen Mann aus dem Bezirk Völkermarkt von hinten an den Hörnern seiner Maske gerissen. Laut Polizei verlor der Läufer dadurch das Bewusstsein und sackte zusammen. Der 24-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Gut eine halbe Stunde später wurde die Polizei zum nächsten Einsatz gerufen. Ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land beschädigte die Krampusmaske eines 18-jährigen Klagenfurters. „Ein Zeuge erkannte den Mann eindeutig auch als denjenigen, der zuvor den 24-Jährigen verletzt hatte“, so die Polizei, die weitere Zeugen bittet, sich bei der PI Moosburg unter 059133/2112 zu melden.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 55-Jährige angezeigt.