Es ist die Zeit der Abschiede von einflussreichen Persönlichkeiten aus dem Landesdienst. Nicht nur Albert Kreiner (Leiter der Abteilung 7) hat am Sonntag seinen ersten Tag als Pensionist. Auch SPÖ-Klubdirektor Peter Pegam (65) verabschiedet sich in den Ruhestand. 28 Jahre lang führte er die Geschicke des SPÖ-Landtagsklubs, hielt sich aber meist im Hintergrund und ist deshalb der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. Dabei war und ist Pegam einer der einflussreichsten Männer in der SPÖ. Der studierte Jurist blickt auf Jahrzehnte im Landesdienst zurück, in den er einst nach dem Gerichtsjahr in Graz und Ferlach eintrat. Pegam war für Wasserrechtsverfahren zuständig und wechselte später in die Finanzabteilung. Dort war er stellvertretender Abteilungsleiter und kurzfristig auch geschäftsführender Abteilungsleiter. 1997 wurde er schließlich Direktor des SPÖ-Landtagsklubs.