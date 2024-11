Eine überstürzte Pressekonferenz am 26. November 2014 sollte der Anfangspunkt für eine Causa sein, die eine gesamte Region in Kärnten über Jahre hinweg verunsichern sollte. Spuren von HCB waren in Milch aus dem Görtschitztal gefunden worden - die drei Buchstaben des Umweltgiftes, über das die Öffentlichkeit so wenig wusste, wurden schließlich zum Synonym für ein behördliches Multiorganversagen, das die Politik gleichermaßen wie die Gerichte beschäftigte.