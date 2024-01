Wünsche der Länder an den Bund sind in Österreich so alt wie der Föderalismus. So illusorisch können Forderungen gar nicht sein, dass sie nicht über Jahre oder Jahrzehnte gebetsmühlenartig wiederholt werden. Ein Klassiker aus Kärntner Sicht ist der Ruf nach einer eigenen Bahntrasse für den Güterverkehr im Zentralraum. Ob durchs Rosental, entlang des Ossiacher Sees oder über Maria Saal und Moosburg nach Villach gab es schon unterschiedliche Vorschläge. Jede dieser Varianten würde Milliarden kosten, im „Zielnetz 2040“ der ÖBB findet sich, nicht überraschend, keine Güterbahntrasse. Das wird auch bei zukünftigen Plänen so sein.