Während die ARD die achtteilige Koproduktion erst im Februar 2023 starten wird, hievt der ORF die neue schon ab 10. Oktober jeweils montags in Doppelfolgen ins Programm. Mit hohen Erfolgsaussichten, denn "Tage, die es nicht gab" ist spannend und dramatisch, lässt den Zuschauer durch launige, schwarzhumorige Szenen aber auch immer wieder durchatmen. Das Budget von knapp sechs Millionen Euro sieht man dem hochwertigen Look und der prominenten Besetzung an.