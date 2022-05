Seit 2015 waren die ehemalige Skifahrerin Lizz Görgl und der Musiker Chris Harras ein Paar – nun gab Görgl via Social-Media die Trennung bekannt:

"Ich schreibe gerade an neuen Texten. Ich hab noch eine Nachricht für euch. Christopher und ich sind kein Paar mehr. Wir werden aber in Freundschaft verbunden bleiben", so die Dancing-Stars-Gewinnerin auf Instagram.