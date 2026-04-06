Andalusien ist beinahe so groß wie Österreich und zählt ähnlich viele Einwohner. Wie in kaum einer anderen Region verschmelzen hier Temperament, der Duft von Sherry, mitreißender Flamenco, stolze weiße Pferde und die Kraft wilder Stiere zu einem unverwechselbaren Ganzen.

Highlights

Einzigartige Mischung aus Kultur und Tradition

Historischer Treffpunkt von Orient und Okzident sowie Christentum und Islam

Große kulturelle Vielfalt sichtbar in berühmten Bauwerken: Mezquita in Córdoba, Alhambra in Granada, Giralda in Sevilla

Viele weitere kulturelle und historische Sehenswürdigkeiten

Besondere Lebensart mit lebendigen Plätzen und Orangenhainen

Einladung zu einer 8-tägigen Busreise durch den Süden Spaniens

Angebot

Flug Wien-Malaga-Wien mit Austrian Airlines

7 Nächte mit Frühstück in 3 und 4*-Hotels

Besichtigungen, Ausflüge, Transfers und Eintritte lt. Programm

Raiffeisen-Stornoschutzversicherung.

Termine & Preis:

Termine: 26. 9. – 3. 10. 2026 und 24. – 31. 10. 2026

Preis: 1799 Euro p. P. im DZ (Einzelzimmerzuschlag: 390 Euro)

Flamenco-Show & Abendessen: 92 Euro

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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