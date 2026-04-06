Andalusien ist beinahe so groß wie Österreich und zählt ähnlich viele Einwohner. Wie in kaum einer anderen Region verschmelzen hier Temperament, der Duft von Sherry, mitreißender Flamenco, stolze weiße Pferde und die Kraft wilder Stiere zu einem unverwechselbaren Ganzen.
Highlights
- Einzigartige Mischung aus Kultur und Tradition
- Historischer Treffpunkt von Orient und Okzident sowie Christentum und Islam
- Große kulturelle Vielfalt sichtbar in berühmten Bauwerken: Mezquita in Córdoba, Alhambra in Granada, Giralda in Sevilla
- Viele weitere kulturelle und historische Sehenswürdigkeiten
- Besondere Lebensart mit lebendigen Plätzen und Orangenhainen
- Einladung zu einer 8-tägigen Busreise durch den Süden Spaniens
Angebot
- Flug Wien-Malaga-Wien mit Austrian Airlines
- 7 Nächte mit Frühstück in 3 und 4*-Hotels
- Besichtigungen, Ausflüge, Transfers und Eintritte lt. Programm
- Raiffeisen-Stornoschutzversicherung.
Termine & Preis:
Termine: 26. 9. – 3. 10. 2026 und 24. – 31. 10. 2026
Preis: 1799 Euro p. P. im DZ (Einzelzimmerzuschlag: 390 Euro)
Flamenco-Show & Abendessen: 92 Euro
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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