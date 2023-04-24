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Schiffbruch von Migranten vor Lampedusa, Toter und Vermisste
Vor der süditalienischen Insel Lampedusa ist es am Montag zu zwei Schiffsbrüchen gekommen. Ein Boot mit 35 Migranten an Bord ist in italienischen Gewässern vor Lampedusa gesunken. Die Besatzung eines Fischerboots rettete 34 Migranten, die Leiche eines Mannes wurde geborgen. Die Überlebenden gingen an Bord eines Schiffes der italienischen Küstenwache, die die Menschen nach Lampedusa brachte.