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"Knives Out"-Schöpfer zeigt sein "Poker Face" bei Sky
Um es in Pokersprache auszudrücken: Mit "Poker Face" hat Rian Johnson eine Gewinnerhand. Seine neue Serie ist ein Liebesbrief an Peter Falks Kultdetektiv Columbo, der hier mit Natasha Lyonnes menschlichem Lügendetektor auswechselt wird. Es beweist einmal mehr, dass der Mann hinter den "Knives Out"-Filmen der Hollywoodmeister des altmodischen Krimis ist. Seit dem heutigen Montag abrufbar bei Sky.