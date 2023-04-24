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Landesweite Streiks in iranischen Industriebetrieben
Im Iran haben zahlreiche Industriearbeiter angesichts steigender Preise ihre Arbeit niedergelegt. In den sozialen Medien wurden am Montag in mehr als einem Dutzend Städten Streiks gemeldet. Videos und Beiträge zeigten unter anderem Arbeitsproteste in den südlichen Provinzen Fars, Khuestan und Bushehr, der Metropole Isfahan, sowie den kurdischen Gebieten. Betroffen waren vor allem Betriebe der Petrochemie, in denen Beschäftigte eine deutliche Lohnsteigerung fordern.