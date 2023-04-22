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Sturm greift im Titelduell mit Salzburg nach Tabellenführung
Es ist der große Showdown des österreichischen Fußballs. Herausforderer Sturm Graz kann Serienmeister Red Bull Salzburg am Sonntag (17.00 Uhr) mit einem Heimsieg von der Tabellenspitze stoßen. Salzburg plagen vor dem Meistergruppen-Spitzenspiel in der 26. Bundesliga-Runde Personalsorgen. Davor kann der LASK daheim gegen Rapid Wien den dritten Tabellenplatz absichern. Austria Wien empfängt das Meistergruppen-Schlusslicht Austria Klagenfurt (jeweils 14.30 Uhr).