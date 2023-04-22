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BVB übernimmt nach Bayern-Patzer in Mainz Tabellenführung
Borussia Dortmund hat einen Umfaller des FC Bayern München genutzt und fünf Runden vor Saisonende die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen. Der BVB zeigte am Samstag beim souveränen 4:0 (3:0) gegen Eintracht Frankfurt mit Trainer Oliver Glasner überhaupt keine Nerven, anders als der deutsche Rekordmeister kurz zuvor. Die Truppe von Neo-Coach Thomas Tuchel verlor in Mainz trotz Führung mit 1:3 und schlitterte damit tiefer in die Krise.