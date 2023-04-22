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Britisches Militärmitglied soll Geheiminfos geteilt haben
Die britische Anti-Terror-Polizei wirft einem aktiven Mitglied der Streitkräfte ihres Landes Verstöße gegen Geheimhaltungsgesetze vor. Wie Scotland Yard am Samstag mitteilte, wurde der 36-Jährige bereits am Dienstag festgenommen, am Freitag wurden dann Anschuldigungen nach dem Official Secrets Act aus dem Jahr 1989 erhoben. Die entsprechenden Paragrafen richten sich unter anderem gegen die Offenlegung von Verteidigungsinformationen.