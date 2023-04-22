Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Qualigruppen-Gipfel zwischen WSG und Austria Lustenau
In Innsbruck kommt es am Samstag zum Gipfeltreffen in der 4. Runde der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga. Aufsteiger Austria Lustenau gastiert im Kampf um die Tabellenführung bei der einen Punkt dahinter liegenden WSG Tirol. Ein Sieg brächte einen der Kontrahenten dem Ziel Klassenerhalt schon sehr nahe. Schlusslicht Ried muss gleichzeitig auswärts beim Vorletzten SCR Altach dringend punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren. Beide Spiele beginnen um 17.00 Uhr.