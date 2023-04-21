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Neuer Leiter will Sichtbarkeit des Künstlerhauses steigern
Vor rund einem halben Jahr hat Günther Oberhollenzer die Stelle als Künstlerischer Leiter des Künstlerhauses in Wien angetreten. Nun wisse er "um die Baustellen, aber auch um die schönen Dinge" Bescheid, sagte Oberhollenzer am Freitag bei einer Pressekonferenz. Er möchte "Akzente setzen, das Künstlerhaus als starkes, selbstbewusstes Haus präsentieren" und seine Sichtbarkeit steigern. Es sei ihm außerdem ein großes Anliegen, "Kunst nahbar zu machen".