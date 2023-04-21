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Gleichstellung: Sängerknaben öffnen Unterstufe für Mädchen
Eine der letzten "Männer"-Bastionen Österreichs ist gefallen: Die Wiener Sängerknaben nehmen ab dem Schuljahr 2024/25 auch Mädchen in der Gymnasium-Unterstufe auf. Bis dato war es den seit 2004 existierenden Chormädchen nur möglich, die Musikvolksschule und dann die Oberstufe zu besuchen. Die gymnasiale Unterstufe samt angeschlossenem Internat war bisher den Buben vorbehalten. Nun folgt auch hier die Gleichstellung, wenn vorerst noch ohne Internatoption.