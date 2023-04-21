Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
New Jersey im NHL-Play-off gegen Rangers 0:2 zurück
Die New Jersey Devils haben sich in ihrer Erstrundenserie im NHL-Play-off in Bedrängnis gebracht. Die Devils verloren auch ihr zweites Spiel gegen den Erzrivalen New York Rangers zu Hause mit 1:5. Der Ende Februar aus Chicago geholte Patrick Kane markierte für die Rangers ein Tor und zwei Assists. Chris Kreider steuerte zwei Treffer bei. Spiel drei der "best of seven"-Serie steigt am Samstag (2.00 Uhr MESZ in der Nacht auf Sonntag) im Madison Square Garden in New York.